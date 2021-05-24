Латвійська і польська авіакомпанії відмовилася від польотів над Білоруссю

Латвійська авіакомпанія стурбована інцидентом з екстреною посадкою Ryanair, тому відмовилася від польотів над Білоруссю

АirBaltic не буде літати над Білоруссю. Фото: AirBaltic

Латвійська і польська авіакомпанії перестануть літати над Білоруссю після екстреної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську і затримання засновника NEXTA Романа Протасевича.

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Про це повідомляє Delfi.

Голова Мінтрансу Литви Таліс Лінкайтс заявив, що інцидент з посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є неординарною ситуацією, яка викликає безліч питань про безпеку польотів у повітряному просторі Білорусі.

"Наша національна авіакомпанія AirBaltic безперервно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже прийняла рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусі в своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і Латвійське агентство цивільної авіації", – зазначив він.

Також Euroradio повідомляє, що літаки почали облітати країну. Мінімум два рейси AirBaltic облітають Білорусь. Це рейси Рига – Одеса і Рига – Тбілісі.

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Крім того, польська влада хоче заборонити національному авіаперевізнику LOT Polish Airlines входити в повітряний простір Білорусі. Уряд пішов на такий крок через побоювання нових захоплень літаків з пасажирами.

На даний момент у LOT два маршрути проходять над територією Білорусі: до Мінська і Москви.

Нагадаємо, у неділю, 23 травня, в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борта, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, у якому летів Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку у Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську