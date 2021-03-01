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Білорусь зараз коштує Путіну дорожче, ніж Донбас – МЗС Литви

1 березня, 05:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Габріелюс Ландсбергіс не сумнівається в ефективності санкцій проти Кремля

Санкційний тиск на Білорусь несе для президента Росії Володимира Путіна значно більші витрати на Мінськ, ніж на фінансування бойовиків на сході України.

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Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Санкції діють, економіка в поганій формі, вона фактично зруйнована. І нести цей тягар тепер президенту Росії Путіну, адже саме він видає Мінську кредити, коли той потребує", – зазначив міністр.

Він не сумнівається, що ця проблема для президента РФ все посилюється.

"Одна справа для Путіна – фінансувати окуповані території на сході України. І зовсім інша – десятимільйонну країну, яка не може сама себе підтримувати через санкції і режим, що розвалюється", – сказав Ландсбергіс.

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Глава МЗС Литви підкреслив, що тиск на Білорусь працює і його треба нарощувати.

"Треба допомогти народу в цій битві настільки, наскільки це в наших силах. Хтось дав притулок опозиції, яка була змушена виїхати... Офіс генпрокурора Литви відкрив справу проти білоруської поліції... Я вважаю, що інші країни повинні зробити те саме – запропонувати допомогу своїх систем правосуддя для тих білорусів, які змушені виїхати", – заявив Ландсбергіс.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз продовжив на рік санкції проти представників бізнесу та самопроголошеної влади Білорусі.

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