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Бельгієць "анексував" частину території Франції: як це сталося

5 травня, 13:12

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Житель прикордонного містечка посунув вказівний стовпчик, який простояв більше 200 років

Бельгійський фермер випадково змінив кордон між його країною і Францією, пересунувши прикордонний камінь, і зробив Бельгію більше на два з половиною метри.

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Вказівний стовпчик, встановлений більше 200 років тому, заважав проїзду його трактора. Тепер чоловік повинен повернути кордон на місце, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Мер бельгійського містечка Еркеліна, де трапився конфуз, відреагував на ситуацію з гумором. А його французький колега запевнив – дипломатичної війни не буде.

"Він збільшив Бельгію і зменшив Францію. І це погана ідея. Я щасливий, що моє місто стало більше, але мер Бузіні-сюр-Рок (французьке містечко) чомусь не згоден", – сказав мер бельгійського прикордонного містечка Давид Лаво.

Відео: Сьогодні

Як ми вже писали, нещодавно ще один бельгієць здивував людей своїм винаходом - надягає на себе саморобний оазис замість захисної маски.

Також в Бельгії відзначилися ще одним оригінальним способом дотримуватися карантину, на цей раз за допомогою намальованих кіл.

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