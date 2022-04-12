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Бельгія повертає своє посольство до Києва і надасть €500 млн допомоги – ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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12 квітня, 03:22
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Про плани невдовзі повернути диппредставництво розповіла міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес
Точні дані не вказані
Точні дані не вказані / Фото: Колаж: Сьогодні

Бельгія готується знову відкрити своє посольство у Києві , яке було закрито у березні з міркувань безпеки. Про це заявила міністр закордонних справ Софі Вільмес, пише The Brussels Times .

На початку березня посольство Бельгії в українській столиці закрилося, а його співробітників було евакуйовано "у зв'язку з зміною ситуації з безпекою" приблизно через тиждень після вторгнення Росії в Україну.

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Після зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі у понеділок Вільмес підтвердила, що Міністерство закордонних справ зараз готується до відкриття посольства Бельгії у Києві.

Крім того, Бельгія продовжує надавати підтримку Україні, приділяючи особливу увагу військовій техніці, погодившись на виділення третього траншу у розмірі 500 млн. євро до Європейського фонду світу.

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