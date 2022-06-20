Бербок роз'яснила ЄС, що потрібно зробити для майбутнього України

Міністр закликала Європу не шукати відмовки

Анналена Бербок зазначила, що потрібно зробити для підвищення можливості ЄС діяти. / Фото: Європейська правда, Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз має не "шукати відмовки", а надати Україні статусу країни-кандидата цього тижня.

Про це пише Укрінформ.

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Рішення ЄС

"Ми перебуваємо в історичному моменті... коли потрібно вирішити: чи будемо ми знаходити відмовки та переносити ухвалення рішень, чи визнаємо, що настав момент, коли потрібно визначити курс ЄС на майбутнє. Це означає дати Україні, Молдові, а також країнам Західних Балкан чіткий сигнал, що вони стосуються Європи, що ми підтримуємо їх на цьому непростому шляху. І водночас потрібно працювати над тим, щоб бути більш дієздатними", – сказала вона.

За словами Бербок, "абсолютно цинічно" змушувати Україну та Молдову "чекати за дверима" ЄС, доки вони не виконають усі свої домашні завдання.

"Це, зрозуміло, надзвичайно важкий процес, попереду неймовірно великі виклики та завдання, але Україна має стати кандидатом у нашу європейську сім'ю", – заявила міністр, додавши, що це стосується й Молдови.

Водночас, за її словами, для підвищення можливості ЄС діяти необхідно реорганізувати блок та зробити його більш ефективним:

"Йдеться не лише про те, щоб поставити додаткові стільці в європейському колі, а й про те, щоб спільно посилити ЄС... Це означає в перспективі перейти до механізму ухвалення рішень більшістю голосів".

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, які наступні етапи чекають на Україну, щоб потрапити до Європейського Союзу Також ще дві країни підтримають нашу країну на шляху до Європи.