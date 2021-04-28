Без дистанції, але в масках: експериментальний рок-концерт в Барселоні виявився вдалим

Протягом місяця коронавірус виявили тільки у шести осіб з 4,5 тисячі там присутніх

У Барселоні провели експериментальний масовий рок-концерт, відвідувачам якого дозволили нехтувати вимогою щодо соціальної дистанції – серйозного спалаху коронавірусу не відбулося.

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Про це повідомляє The Associated Press.

Протягом місяця коронавірус виявили тільки у шести осіб з 4,5 тисячі там присутніх. Крім того, стан інфікованих був стабільним і вони не потребували госпіталізації.

Як заявили четверо хворих, вони заразилися коронавірусом не під час концерту.

"В кінці тунелю є світло", – заявив організатор концерту Хорді Ерреруела після оприлюднених результатів дослідження.

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Нагадаємо, концерт групи Love of Lesbians в Барселоні відбувся на спортивній арені Палау-Сан-Жорді, що вміщає до 24 тисяч глядачів.

Вартість квитків становила від 23 до 28 євро і включала в себе ціну тесту на коронавірус і захисну маску для обличчя, носіння якої було обов'язковою умовою. Зняти маску можна було лише на короткий час, щоб попити або поїсти в спеціально відведених для цього місцях.

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