Більш заразний і стійкий до вакцини: у Франції виявили індійський штам COVID-19

Це перший підтверджений випадок в департаменті Ло і Гаронна, захворів француз, який повернувся з Індії

У Франції в департаменті Ло і Гаронна виявили перший випадок зараження індійським штамом коронавірусу.

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Про це заявив глава регіонального агентства охорони здоров'я регіону Нова Аквітанія Бенуа Ельбоод, передає BFM.

За його словами, захворів француз, який повернувся в країну з Індії.

"Це перший підтверджений випадок в нашому регіоні Ло і Гаронна. Він був виявлений за підсумками досліджень в лабораторії Тулузи", – сказав Ельбоод.

Він також зазначив, що, ймовірно, це більш заразний варіант коронавірусу, який трохи сильніше чинить опір вакцинам.

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Влада зобов'язала чоловіка самоізолюватись і провели масштабну перевірку серед людей, з якими він контактував.

Так, в Індії ситуація з коронавірусом жахлива – все наближається до апокаліпсису. У лікарнях немає кисню, в реанімаціях немає місць, а для спалювання трупів не залишилося дров.

За минулу добу в Індії підтвердили понад 379 тисяч випадків коронавірусу, загалом в країні зареєстрували 18,4 мільйони заражень. З такими цифрами не стикалася жодна інша країна.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але в світі з'явився новий штам коронавірусу, який може поширитися і в Україні.

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