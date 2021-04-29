Більш заразний і стійкий до вакцини: у Франції виявили індійський штам COVID-19

У Франції в департаменті Ло і Гаронна виявили перший випадок зараження індійським штамом коронавірусу.
Про це заявив глава регіонального агентства охорони здоров'я регіону Нова Аквітанія Бенуа Ельбоод, передає BFM.
За його словами, захворів француз, який повернувся в країну з Індії.
"Це перший підтверджений випадок в нашому регіоні Ло і Гаронна. Він був виявлений за підсумками досліджень в лабораторії Тулузи", – сказав Ельбоод.
Він також зазначив, що, ймовірно, це більш заразний варіант коронавірусу, який трохи сильніше чинить опір вакцинам.
Влада зобов'язала чоловіка самоізолюватись і провели масштабну перевірку серед людей, з якими він контактував.
Так, в Індії ситуація з коронавірусом жахлива – все наближається до апокаліпсису. У лікарнях немає кисню, в реанімаціях немає місць, а для спалювання трупів не залишилося дров.
За минулу добу в Індії підтвердили понад 379 тисяч випадків коронавірусу, загалом в країні зареєстрували 18,4 мільйони заражень. З такими цифрами не стикалася жодна інша країна.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але в світі з'явився новий штам коронавірусу, який може поширитися і в Україні.
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