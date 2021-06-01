Від сьогодні українців раді бачити на болгарських курортах – під час в'їзду можуть попросити надати довідку

Від сьогодні українцям дозволено в'їзд до Болгарії, але за виконанні декількох умов.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ольга Соломяная.

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Впускати іноземних туристів до Болгарії почали з 1 травня, але рішення щодо мандрівників з України місцевий МОЗ ухвалив лише 27 травня, скасувавши тимчасову заборону на в'їзд як мінімум до кінця липня.

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В тренді Болгарія відкрилася для українців: які документи потрібні

З 1 червня до 31 липня під час в'їзду до країни треба буде надати один з трьох документів:

сертифікат вакцинації із зазначенням двох зроблених щеплень;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зробленим не раніше, ніж за 72 години до прильоту;

сертифікат, який підтверджує, що мандрівник перехворів на COVID-19 не менш ніж за 14 днів і не більше ніж за півроку до дати в'їзду в країну.

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Маленькі діти (до 5 років) від такої вимоги звільняються.

Щоб визначитися, на якому з болгарських курортів провести свою відпустку, можете прочитати про них на сайті "Сьогодні".