Болгарія відкрилася для українців: які документи потрібні

Від сьогодні українцям дозволено в'їзд до Болгарії, але за виконанні декількох умов.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ольга Соломяная.
Впускати іноземних туристів до Болгарії почали з 1 травня, але рішення щодо мандрівників з України місцевий МОЗ ухвалив лише 27 травня, скасувавши тимчасову заборону на в'їзд як мінімум до кінця липня.
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З 1 червня до 31 липня під час в'їзду до країни треба буде надати один з трьох документів:
- сертифікат вакцинації із зазначенням двох зроблених щеплень;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, зробленим не раніше, ніж за 72 години до прильоту;
- сертифікат, який підтверджує, що мандрівник перехворів на COVID-19 не менш ніж за 14 днів і не більше ніж за півроку до дати в'їзду в країну.
Маленькі діти (до 5 років) від такої вимоги звільняються.
Щоб визначитися, на якому з болгарських курортів провести свою відпустку, можете прочитати про них на сайті "Сьогодні".