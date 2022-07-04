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Болгарія після висилки дипломатів РФ опублікувала шокуючі дані

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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4 липня, 12:25
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Представник болгарського уряду розповіла про ситуацію в країні
У Болгарії заявили, що Росія платить місцевим громадським діячам, журналістам та політикам
У Болгарії заявили, що Росія платить місцевим громадським діячам, журналістам та політикам / Фото: Shutterstock, Колаж: Сьогодні,

Болгарські спецслужби мають у своєму розпорядженні дані про те, що Росія платить близько 2000 євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення своєї пропаганди в країні.

Про це заявила представник болгарського уряду Лєна Бориславова, пише Euractiv.

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За її словами, гроші були передані болгарським політикам, відомим журналістам, аналітикам, політологам та іншим особам, які фігурують у державних ЗМІ. Російська держава платила їм за формування громадської думки.

"Усім вам, хто безоплатно плює на ЄС та НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, знайте. Ви облажалися. Тим, хто надихає вас на це, платять. Щомісяця", – додала вона.

Лєна Бориславова також зазначила, що деякі оратори звикли "вводити публіку в оману і грати на оманах та страхах". Вона сказала, що іноземні інтереси, "замасковані під національні інтереси", є червоною рисою для її партії.

Висилання дипломатів

Крім цього, представник болгарського уряду прокоментувала вимогу посла Росії Елеонори Митрофанової до уряду Болгарії відмовитися від висилки 70 дипломатів та співробітників російського представництва в Болгарії.

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Так, Митрофанова оголосила, що посольство може бути закрите. Своєю чергою Лєна Бориславова заперечила, що Росія не може оголосити Болгарію ворожою країною і в односторонньому порядку перекрити їм газ, попри чинні договори, і "не чекати бурхливої реакції з боку Софії".

AP писало, що 3 липня два російські літаки вилетіли з Болгарії з десятками співробітників російських дипломатичних служб та їхніми сім'ями на тлі масової висилки з країни.

Російський дипломат Філіп Воскресенський заявив журналістам, що він був серед 70 російських дипломатичних співробітників, яких оголошено минулого тижня персонами нон грата та які отримали наказ покинути країну.

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Рішення Болгарії про висилку було оголошено виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Кирилом Пєтковим, який зайняв жорстку позицію щодо Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого. Однак Пєтков сказав, що Росія збереже 43 своїх співробітників після висилки, і зазначив, що у Болгарії всього 12 дипломатичних співробітників у Москві.

"Всі, хто працює проти інтересів Болгарії, будуть покликані повернутися до країни, з якої вони прибули", – сказав він.

Зазначається, що висилка є найбільшою кількістю російських дипломатів, висланих Болгарією, яка є членом Європейського Союзу та НАТО. Водночас ЄС заявив, що "цілком підтримує і солідарний з Болгарією".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що дипломати РФ в ООН почали викривати режим Путіна. Також ми писали, що Росія висилає вісім японських дипломатів.

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