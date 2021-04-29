Болгарія висилає ще одного російського дипломата (оновлено)

МЗС Болгарії оголосило ще одного російського дипломата персоною нон ґрата. Софія звинуватила російські спецслужби в отруєнні болгарських громадян.

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Про це говориться в заяві зовнішньополітичного відомства Болгарії.

"Міністерство закордонних справ Республіки Болгарії оголосило ще одного російського дипломата персоною нон ґрата і звернулося до правоохоронних органів Російської Федерації з проханням надати всебічну допомогу владі Болгарії в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах, знищення доказів під час пожежі та отруєння трьох болгарських громадян з тим, щоб встановити винних і притягти їх до відповідальності", – йдеться в заяві відомства.

МЗС РФ вже заявив, що відповість на висилку російського дипломата з Болгарії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Болгарії, яка запідозрила Росію у вибухах на своїх військових складах, у четвер, 29 квітня, викликало на зустріч посла Росії Елеонору Митрофанову.

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Причину виклику в болгарському зовнішньополітичному відомстві не назвали, але уточнили, що нададуть інформацію про бесіду вже після неї.

Тим часом генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев заявив 28 квітня, що російські спецслужби можуть бути причетні до чотирьох вибухів, які сталися на військових складах у Болгарії в останні десять років, в зв'язку з чим вже розпочато розслідування.

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Нагадаємо, минулого тижня влада Чехії звинуватили російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце 16 жовтня 2014 року, в результаті яких загинули двоє осіб. На цих складах також зберігалася зброя і боєприпаси болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева, якого 2015 року двічі намагалися отруїти бойовою отрутою "Новачок".

Після цього США і низка європейських країн вислали російських дипломатів.

У січні-2021 Болгарія вже висилала двох російських дипломатів, звинувачених у шпигунстві.

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