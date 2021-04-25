Болгарського бізнесмена двічі труїли "Новачком" через постачання зброї Україні

Еміліян Гебрев вперше підтвердив, що його компанія EMCO постачала зброю і боєприпаси в Україні після 2014 року

Великий болгарський торговець зброєю Еміліян Гебрев визнав, що на складі під Врбетіцев Чехії зберігалися боєприпаси його компанії EMCO, які вона поставляла в Україну після початку бойових дій на Донбасі. Раніше він це заперечував.

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Про це повідомляє NYT з посиланням на лист від бізнесмена.

У листі Гебрев підтвердив, що наприкінці 2014 року уклав контракт з "уповноваженими українськими компаніями" і зберігав боєприпаси на чеському складі.

"Довго залишалося незрозумілим, чому росіяни були такі повні рішучості знищити Гебрева. Тепер завдяки чеській справі з'явився ще один доказ, що Кремль переслідував його через ділові стосунки", – пише видання.

Ще 2019 року стало відомо, що в 2015-му Гебрева, його сина і директора його фірми двічі намагалися отруїти речовиною, схожою на застосовуваний російськими спецслужбами "Новачок", але тоді було не зрозуміло, з чим пов'язана така наполегливість, оскільки бізнесмен стверджував, що після 2014 року не поставляв зброї в Україну.

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Колишні і чинні офіційні особи України на умовах анонімності також повідомили виданню, що в 2014 році з EMCO був підписаний контракт на поставку артилерійських боєприпасів для ЗСУ і що російська влада, дізнавшись про це, вимагала від Болгарії припинити їх.

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Нагадаємо, 27 квітня 2015 року Гебрев, його син і директор EMCO відчули нездужання, перебуваючи в різних частинах міста, але до цього вранці того ж дня вони разом були в офісі своєї компанії. Всіх їх вдалося врятувати. Розслідувачі з'ясували, що перед отруєнням бізнесменів отрутою "Новачок"Болгарію відвідали дві групи російських розвідників і ще одна прилетіла після того, що сталося.

17 квітня нинішнього року чеська влада заявила про видворення з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів російських спецслужб під дипломатичним прикриттям, у відповідь Росія видворила з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії вважають, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце на південному сході країни. Йдеться про інцидент, який стався 16 жовтня 2014 року і в результаті якого загинули дві людини.

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