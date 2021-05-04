"Велика двадцятка" підтримала введення паспортів вакцинації

Найбільші країни світу розраховують, що введення "зелених перепусток" допоможе врятувати туризм і сприятливо позначиться на світовій економіці

Міністри туризму країн "Великої двадцятки" (G20) під час відеоконференції 4 травня підтримали запуск паспортів вакцинації від коронавірусу.

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Про це повідомило Bloomberg з посиланням на голову Мінтуризму Італії Массімо Гаравалью.

Країни G20 розраховують, що введення так званих зелених перепусток допоможе вивести індустрію подорожей і туризму зі спаду, викликаного пандемією коронавірусу.

Гаравалья підкреслив, що відновлення нормальної діяльності в туристичному секторі має вирішальне значення для відновлення світової економіки.

Глава Мінтуризму Італії додав, що він запитав і одержав від комісара Європейського Союзу Тьєррі Бретона зобов'язання максимально прискорити введення "зеленого сертифіката" ЄС.

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"Туризм стане ключем до одужання після того, як пандемія буде переможена" , – переконаний він.

У цифровому "зеленому" сертифікаті Європейського Союзу, який мають намір почати застосовувати з середини червня, буде вказано, що носій повністю вакцинований, перехворів на COVID-19 і має відповідний імунітет або недавно отримав негативний результат тесту.

Нагадаємо, в Італії вже заявили, що почнуть застосовувати власні "зелені перепустки" на місяць раніше Європейського Союзу – у другій половині травня.

Раніше Європейська комісія офіційно виступила за послаблення обмежень на в'їзд до Євросоюзу з "несуттєвих причин" і вперше запропонувала впустити іноземних туристів у країни.

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