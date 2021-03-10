Більше, ніж за останні 70 років: Чехія встановила сумний рекорд за смертністю

У Чехії в січні 2021 року померло 15,9 тисячі громадян, що на 50 відсотків перевищує середню кількість померлих за місяць протягом 2015-2019 років і є найвищим показником за останні 70 років.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Чеський статистичний інститут.

Згідно зі статистикою, у січні нинішнього року на 100 тис. громадян припало 148 смертей, тоді як у цьому ж місяці в 2015-2019 роках помирали близько 100 чехів. А 6 січня 2021 року увійде в історію як день із найбільшою кількістю померлих у Чехії – 571 людина.

"Історично в часовому вимірі абсолютних даних, починаючи з 1950 року, ще ніколи не була кількість померлих у січні вищою, ніж цього року. Найближче до цієї кількості був 1970 рік, тоді у січні під час епідемії так званого гонконгського грипу кількість померлих сягнула 15,3 тисячі осіб", – розповіли в Чеському статистичному інституті.

Також зазначається, що серед померлих переважають чоловіки. Їхня кількість зросла на 58%, а жінок – на 38%.

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Нагадаємо, минулого року народжуваність в Україні встановила десятирічний антирекорд – з 2010 до 2020 року цей показник знизився на 40%.

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