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Боррель звинуватив Росію в конфронтації з ЄС і авторитаризмі

23 березня, 02:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Наприкінці тижня в Євросоюзі обговорять відносини з РФ

Росія взяла курс на конфронтацію з Європейським Союзом і все більше скочується до авторитарної держави, що слід враховувати в стосунках з нею.

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Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель за підсумками засідання голів міністерств закордонних справ, передає DW.

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ, де обговорювалася Росія, дійшли думки, що у відносинах з РФ зберігається актуальність "п'яти керівних принципів".

"Ми вважаємо, що Росія взяла курс на конфронтацію з Європейським Союзом", – заявив Боррель.

Він додав, що ця конфронтація також проявляється і за межами РФ.

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"Російська влада не бажає запропонувати вирішення цих проблем. Росія повертає до авторитарної держави, дедалі більше віддаляючись від Європейського Союзу, і ми повинні виходити з цього", – зазначив глава європейської дипломатії.

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25-26 березня відбудеться засідання, на якому, як очікується, будуть обговорюватися відносини ЄС з РФ, які Боррель назвав "делікатним пунктом".

Нагадаємо, в Єврораді заявили, що відносини Росії і Європейського Союзу перебувають на низькому рівні, але це можна виправити, якщо серед іншого Кремль почне дотримуватися Мінських угод.

Ми також повідомляли, що в Європейському Союзі затвердили санкції проти ряду країн через порушення прав людини, в тому числі і стосовно громадян Росії – за "тортури і репресії щодо представників ЛГБТІі політичних опонентів у Чечні".

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Росія ЄС авторитаризм Жозеп Боррель
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