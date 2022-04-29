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Борель шокований обстрілом Києва під час візиту генсека ООН та прем'єра Болгарії

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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29 квітня, 09:02
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За словами Борреля, Росія знову продемонструвала свою зневагу до міжнародного права
Борель про удари по Києву, коли там був Гутерріш
Борель про удари по Києву, коли там був Гутерріш / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що шокований та вражений вечірнім обстрілом російськими військами Києва. Під час атаки у місті з візитом перебували генсекретар ООН Антоніу Гутерріш та прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков.

Про це Боррель написав у Twitter.

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"Шокований і вражений російськими ракетними ударами по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє свою кричущу зневагу міжнародним правом, бомбардуючи місто, тоді як там присутній генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш разом з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим", – зазначив Боррель.

У свою чергу Гутерріш сказав, що він шокований тим, що РФ обстріляла Київ, поки він перебуває в місті для переговорів із Зеленським.

Ракетний удар по Києву

У Києві внаслідок ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

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28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС", — йдеться у повідомленні ДСНС.

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Дані на 10:00 29 квітня
1
Особовий склад 23 000
Особовий склад
2
Літаки 189
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 986
Танки
5
ББМ 2418
ББМ
6
Артилерія 435
Артилерія
7
Засоби ППО 73
Засоби ППО
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РСЗВ 151
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