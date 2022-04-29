Борель шокований обстрілом Києва під час візиту генсека ООН та прем'єра Болгарії

За словами Борреля, Росія знову продемонструвала свою зневагу до міжнародного права

Борель про удари по Києву, коли там був Гутерріш / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що шокований та вражений вечірнім обстрілом російськими військами Києва. Під час атаки у місті з візитом перебували генсекретар ООН Антоніу Гутерріш та прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков.

Про це Боррель написав у Twitter.

Реклама

"Шокований і вражений російськими ракетними ударами по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє свою кричущу зневагу міжнародним правом, бомбардуючи місто, тоді як там присутній генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш разом з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим", – зазначив Боррель.

У свою чергу Гутерріш сказав, що він шокований тим, що РФ обстріляла Київ, поки він перебуває в місті для переговорів із Зеленським.

Ракетний удар по Києву

У Києві внаслідок ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Реклама

28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Читайте також: