Боррель виступив з різкою заявою щодо Росії

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель знову закликає ввести проти Росії нові санкції за гібридну агресію, а російську владу назвав авторитарною.
Про це він сьогодні заявив в Європарламенті, звітуючи про поїздку у РФ, передає Європейська правда.
За його словами, після спілкування з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, йому стало зрозуміло, що Москва не налаштована на конструктив в питанні дотримання прав людини. Він нагадав, що питання взаємин ЄС з Росією буде обговорюватися у Брюсселі в лютому і березні.
"Країни-члени вирішать, якими будуть наступні кроки, але так, вони можуть включати санкції. І я висуну конкретні пропозиції, користуючись правом ініціативи, як верховний представник ЄС", – заявив Боррель і додав, що ЄС повинен вжити рішучих дій проти дезінформації, кібератак та інших можливих гібридних викликів з боку РФ.
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При цьому головний дипломат Європейського Союзу вважає, що потрібно "зберегти простір для офіційного спілкування" з Москвою, щоб уникати постійних конфронтацій.
У свою чергу він вважає, що путінський режим стає все більш авторитарним, проявляючи нетерпимість до демократії.
"Нинішня структура влади в Росії, яка об'єднує корисливі економічні інтереси, військовий і політичний контроль, не залишає можливостей для демократичного верховенства права" , – резюмував Боррель.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Росії здивовані оцінкою візиту від Борреля, який відразу після повернення з Москви виступив за нові санкції.
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