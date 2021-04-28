Боррель публічно "розкатав" Росію через війну в Україні

Євросоюз не бачить з боку Кремля жодного прагнення припинити війну на Донбасі – РФ все сильніше розпалює обстановку в регіоні

Росія не проявила ані найменшого прагнення припинити конфлікт в Україні та зберегти територіальну цілісність цієї країни, вважає верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Про це він заявив, виступаючи на сесії Європарламенту 28 квітня.

"Росія досі не проявила готовності покласти край конфлікту на умовах, що гарантують суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Для Росії повне виконання Мінських угод не є ключовою умовою", – сказав Боррель.

При цьому він назвав виконання Мінських угод "ключовою умовою для істотного поліпшення наших відносин" з Росією.

Він назвав поведінку РФ – окупацію Криму і скупчення військ на кордоні з Україною – абсолютно неприйнятною, оскільки вона значно ускладнює ситуацію в регіоні.

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Голова європейської дипломатії вкотре підтвердив підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, назвавши її "ключовим елементом для європейської стабільності і безпеки".

Боррель впевнений, що протистояти РФ Україна зможе, тільки ставши країною "з повністю розвиненою демократичною системою, звільненою від корупції". Він запевнив, що європейські країни нададуть ресурси для поліпшення якості управління.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував внести зміни в Мінські угоди і залучити до переговорів США, Велику Британію і Канаду.