Британія відправлятиме на карантин в готелі туристів з країн "підвищеного ризику"

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію уряд Британії вимагатиме від людей, які в'їжджають на територію з 30 країн, перебувати на самоізоляції в готелі.

Реклама

Про це повідомляє The Guardian.

У список країн потрапили Бразилія, Португалія, країни Південної Америки, ПАР і сусідні з нею країни. Також обмеження торкнуться і держави Кабо-Верде.

Наразі сполучення між багатьма з цих держав і Великою Британією обмежена. Список готелів, де зможуть зупинятися громадяни з інших країн, остаточно затверджуватиметься владою.

В тренді Початок процесу імпічменту Трампу відклали

За останніми даними, в Британії було зафіксовано понад 3,67 млн випадків коронавірусу. За весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 98 тисяч осіб.

Реклама

Нещодавно Британія встановила світовий рекорд за кількістю смертей за тиждень.

Водночас в ВООЗ заявили, що навіть масштабна вакцинація не зупинить коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама