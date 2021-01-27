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Британія відправлятиме на карантин в готелі туристів з країн "підвищеного ризику"

27 січня, 06:25

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Влада Британії посилює обмеження

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію уряд Британії вимагатиме від людей, які в'їжджають на територію з 30 країн, перебувати на самоізоляції в готелі.

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Про це повідомляє The Guardian.

У список країн потрапили Бразилія, Португалія, країни Південної Америки, ПАР і сусідні з нею країни. Також обмеження торкнуться і держави Кабо-Верде.

Наразі сполучення між багатьма з цих держав і Великою Британією обмежена. Список готелів, де зможуть зупинятися громадяни з інших країн, остаточно затверджуватиметься владою.

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За останніми даними, в Британії було зафіксовано понад 3,67 млн випадків коронавірусу. За весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 98 тисяч осіб.

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Нещодавно Британія встановила світовий рекорд за кількістю смертей за тиждень.

Водночас в ВООЗ заявили, що навіть масштабна вакцинація не зупинить коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Великобританія карантин вакцина коронавірус
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