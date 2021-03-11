Британія і країни Балтії домовилися підтримувати Україну

На зустрічі голів МЗС обговорювалися також питання Росії і Білорусі

Голови міністерств закордонних справ Велико Британії, Латвії, Литви і Естонії домовилися підтримувати Україну у відновленні її територіальної цілісності, а також не залишати без уваги ситуацію в Білорусі і відносини з Росією.

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Про це йшлося на зустрічі, що відбулася в середу в Талліні, передає МЗС Естонії.

Міністри закордонних справ Британії Домінік Рааб, Естонії Ева-Марія Лійметс, Латвії Едгар Рінкевічс і Литви Габріеліус Ландсбергіс обговорили можливості більш тісної співпраці між країнами Балтії та Сполученим Королівством та питання європейської безпеки, зокрема пов'язані з Росією, Україною і Білоруссю.

"Я підкреслила своїм колегам, що нам необхідно продовжувати допомагати нашим східним партнерам в обраному ними курсі на проведення демократичних реформ, взаємодію з громадянським суспільством і модернізацію економіки. Ми повинні підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності і зберегти увагу міжнародної спільноти до ситуації в Білорусі", – заявила міністр закордонних справ Ева-Марія Лійметс.

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Міністри також обговорили Китай і міжнародну безпеку і домовилися зміцнювати співробітництво в НАТО і про спільні дії проти кіберзагроз.

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Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація американського президента Джо Байдена продовжить зміцнювати допомогу Україні.

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