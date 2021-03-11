Русский
$ 27,7
32,93
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Британія і країни Балтії домовилися підтримувати Україну

11 березня, 02:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На зустрічі голів МЗС обговорювалися також питання Росії і Білорусі

Голови міністерств закордонних справ Велико Британії, Латвії, Литви і Естонії домовилися підтримувати Україну у відновленні її територіальної цілісності, а також не залишати без уваги ситуацію в Білорусі і відносини з Росією.

Реклама

Про це йшлося на зустрічі, що відбулася в середу в Талліні, передає МЗС Естонії.

Міністри закордонних справ Британії Домінік Рааб, Естонії Ева-Марія Лійметс, Латвії Едгар Рінкевічс і Литви Габріеліус Ландсбергіс обговорили можливості більш тісної співпраці між країнами Балтії та Сполученим Королівством та питання європейської безпеки, зокрема пов'язані з Росією, Україною і Білоруссю.

"Я підкреслила своїм колегам, що нам необхідно продовжувати допомагати нашим східним партнерам в обраному ними курсі на проведення демократичних реформ, взаємодію з громадянським суспільством і модернізацію економіки. Ми повинні підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності і зберегти увагу міжнародної спільноти до ситуації в Білорусі", – заявила міністр закордонних справ Ева-Марія Лійметс.

В тренді
Скандал у Чехії: президента назвали недоумкуватим за піар російської вакцини

Міністри також обговорили Китай і міжнародну безпеку і домовилися зміцнювати співробітництво в НАТО і про спільні дії проти кіберзагроз.

Реклама

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація американського президента Джо Байдена продовжить зміцнювати допомогу Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Великобританія Латвія Литва Естонія допомога Украина
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі:
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі: "Це було пекло, люди кричали про допомогу"Євросоюз
"Було зрозуміло, що він засинав" – потерпілий у ДТП автобуса в Польщі про водіяЄвросоюз
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підлітка
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підліткаЄвросоюз
У комі, обличчя забинтоване: рідні самотужки шукали одну з потерпілих у ДТП автобуса в Польщі
У комі, обличчя забинтоване: рідні самотужки шукали одну з потерпілих у ДТП автобуса в ПольщіЄвросоюз
ДТП з українцями в Польші: постраждалих відмовлялися лікувати
ДТП з українцями в Польші: постраждалих відмовлялися лікуватиЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти