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Британія встановила світовий рекорд за кількістю смертей за тиждень

19 січня, 06:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Кількість смертей на мільйон осіб склало 16,3

Минулого тижня у Великій Британії середній показник смертності від коронавірусу досяг 16,5 на мільйон населення. Встановлено світовий рекорд за кількістю смертей за тиждень.

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Про це повідомляє The Guardian.

У лідерах також виявилася Чехія, де кількість смертей на мільйон осіб склала 16,3.

За останніми даними, найбільшу кількість смертей фіксують в таких країнах:

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  • США – 398 977;
  • Бразилія – 210 299;
  • Індія – 152 419;
  • Мексика – 141 248;
  • Велика Британія – 90 031.

Лідером за кількістю випадків інфікування коронавірусу залишається США, де було зафіксовано 24 073 555 випадків COVID-19.

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Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія, де на тлі бурхливої пандемії раніше закінчилися ліжка для COVID-хворих, тепер не залишилося місць в моргах.

Велика Британія першою в світі починає вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Бразилія Великобританія коронавірус
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