Британія встановила світовий рекорд за кількістю смертей за тиждень

Минулого тижня у Великій Британії середній показник смертності від коронавірусу досяг 16,5 на мільйон населення. Встановлено світовий рекорд за кількістю смертей за тиждень.

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Про це повідомляє The Guardian.

У лідерах також виявилася Чехія, де кількість смертей на мільйон осіб склала 16,3.

За останніми даними, найбільшу кількість смертей фіксують в таких країнах:

США – 398 977;

Бразилія – 210 299;

Індія – 152 419;

Мексика – 141 248;

Велика Британія – 90 031.

Лідером за кількістю випадків інфікування коронавірусу залишається США, де було зафіксовано 24 073 555 випадків COVID-19.

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Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія, де на тлі бурхливої пандемії раніше закінчилися ліжка для COVID-хворих, тепер не залишилося місць в моргах.

Велика Британія першою в світі починає вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.

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