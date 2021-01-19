Британія встановила світовий рекорд за кількістю смертей за тиждень

Минулого тижня у Великій Британії середній показник смертності від коронавірусу досяг 16,5 на мільйон населення. Встановлено світовий рекорд за кількістю смертей за тиждень.
Про це повідомляє The Guardian.
У лідерах також виявилася Чехія, де кількість смертей на мільйон осіб склала 16,3.
За останніми даними, найбільшу кількість смертей фіксують в таких країнах:
- США – 398 977;
- Бразилія – 210 299;
- Індія – 152 419;
- Мексика – 141 248;
- Велика Британія – 90 031.
Лідером за кількістю випадків інфікування коронавірусу залишається США, де було зафіксовано 24 073 555 випадків COVID-19.
Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія, де на тлі бурхливої пандемії раніше закінчилися ліжка для COVID-хворих, тепер не залишилося місць в моргах.
Велика Британія першою в світі починає вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.
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