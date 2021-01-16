Британію масово покидають мігранти

У Британії через несприятливу ситуацію пандемії коронавірусу, яка вплинула на працевлаштування, покинули країну щонайменше 1,3 млн найманих працівників, з яких 700 тисяч – мігранти (8% населення країни).

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Про це йдеться в дослідженні Центру передового досвіду в області економічної статистики.

Зазначається, що в більшою мірою скорочення робочих місць відбулося в готельному секторі, де і працюють іноземці.

У дослідженні також йдеться про те, що велика частина тягаря від втрати робочих місць під час пандемії лягла на робочих, які приїхали в країну.

У разі, якщо дані будуть остаточно підтверджені владою, то це буде найбільш масовим відтоком людей з Британії з часів Другої світової війни.

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До речі, Велика Британія першою в світі почала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.

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