Британські вчені назвали чотири нових симптоми COVID-19

Вчені у Британії виявили ще чотири симптому коронавірусу – озноб, втрата апетиту, головні болі і болі в м'язах.

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Як передає The Mirror, в дослідженні React, проведеного Імперським коледжем Лондона, взяли участь понад мільйон осіб.

Дослідження проводилося в період з червня 2020 року по січень 2021 року. З'ясувалося, що симптоми розрізняються залежно від віку людини.

Озноб проявлявся у людей різного віку, водночас як головні болі були у дітей у віці від 5 до 17 років. Про втрату апетиту частіше повідомлялося у віці від 18 до 54 років і у віці від 55 років і старше.

М'язові болі в основному спостерігалися у людей у віці від 18 до 54 років.

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Згідно з дослідженням, діти також повідомляли про лихоманку, кашель і втрату апетиту.

Також ми писали про те, що у ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я) фіксують скорочення випадків зараження коронавірусом, які щодня виявляються.

Нагадаємо, що на тлі з'явилися мутацій коронавірусу США були змушені переглянути свою національну стратегію вакцинації.

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