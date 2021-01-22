"Британський" штам коронавірусу може призводити до більшої смертності – Джонсон

Новий штам коронавірусу, виявлений в кінці минулого року в Великобританії, може бути не тільки більш заразним, а й приводити до більшої летальності.
Про це повідомив на пресконференції британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.
"Є підстави припускати, що виявлений в Великобританії варіант коронавірусу може бути пов'язаний з більш високими показниками смертності", – сказав Джонсон. Читайте також: Фото дня. Білл Гейтс вакцинувався від коронавірусу
Новий різновид збільшує число померлих до 13 людина з однієї тисячі. Уточнюється, що дані попередні. З 4 січня в країні діє жорсткий локдаун, вже третій за рахунком. Влада вирішила ввести його через те, що в країні швидко поширювався новий штам коронавірусу, який вважається більш заразним.
Як раніше стало відомо, в Англії через швидке поширення нового виду коронавірусу мають намір посилити карантинні обмеження вже з 26 грудня.
Нагадаємо, перші партії вакцини від COVID-19 виробництва компаній Pfizer і BioNTech вже надійшли до Великобританії.
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