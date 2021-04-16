Чехи яскраво потролили посольство Росії "голим Путіним на унітазі": відео

Чеські активісти проти російської агресії стосовно України – вимагають відвести війська і забрати окупантів з Донбасу

Активісти з чеського руху Kaputin "вдосконалили" російське посольство в Празі, встановивши перед ним статую голого президента Росії Володимира Путіна на золотому унітазі.

Реклама

Відео акції опублікували на сторінці організації.

Вони назвали свій вчинок акцією протесту проти ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, порушень прав людини в РФ і агресії стосовно України.

На цьому тлі активісти закликали Кремль звільнити Навального та інших політв'язнів, а також відвести війська від кордону з Україною, а також забрати окупантів з Донбасу.

Реклама Фото: facebook.com/profile.php?id=100004990215589

В тренді ЦРУ заявило про можливість військового вторгнення Росії в Україну

Крім того, активісти закликали чеський уряд виключити російське держпідприємство "Росатом" з тендеру на будівництво АЕС "Дуковани", відмовитися від імпорту російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", зберегти прозахідну орієнтацію Чехії, а також засудити порушення прав людини в Росії, окупацію і військову агресію проти України.

Акція проти агресії Росії в Празі. Фото: facebook.com/profile.php?id=100004990215589

Нагадаємо, раніше чеські опозиційні партії закликали відсторонити віце-прем'єра, який запросив Росію взяти участь в будівництві нового блоку АЕС "Дуковани".

Реклама

Також ми писали, що міністра охорони здоров'я Чехії звільнили за те, що він виступав проти поставок вакцини "Супутник V" до того, як її буде схвалено Європейським агентством лікарських засобів. Пізніше з такої ж причини звільнили і керівника МЗС.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама