Проросійська Чехія змінює свій курс – що відомо про підрив складів у Врбетіце і як це позначиться на Україні

Політолог вважає, що скандал може негативно позначитися на вітчизняній оборонній сфері – держави просто побояться продавати зброю через можливу помсту Кремля

Скандал навколо причетності Росії до вибухів на складах у Врбетіце продовжує стрясати Європу. Чехія звинувачує у трагедії Кремль, висилає російських дипломатів, а президента країни підозрюють у зраді через оприлюднення секретних даних.

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Що відомо про новий скандал і чим він може обернутися для України – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Висилка російських дипломатів

Все почалося 17 квітня, коли чеська влада заявила про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства – їх ідентифікували як агентів Головного розвідувального управління під дипломатичним прикриттям.

Влада вважає, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце на південному сході країни. Йдеться про інцидент, який стався 16 жовтня 2014 року і в результаті якого загинули дві особи.

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Тоді вибух призвів до численних руйнувань і завдав збитків на кілька мільйонів крон. Склад належав компанії, яка офіційно займається торгівлею зброєю, – Imex Group.

До вибуху причетні відомі Петров і Боширов

У поліції Чехії вважають, що до вибуху причетні ГРУшники Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін, які під псевдонімами Руслан Боширов і Олександр Петров організували замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Для в'їзду до країни вони використовували паспорт Молдови на ім'я Микола Попа і паспорт Таджикистану на ім'я Руслан Табаров.

Цю версію підтверджують і розслідувачі з Bellingcat. За даними видання, за вибухом у Врбетіце стоять щонайменше шість співробітників підрозділу № 29155 російського ГРУ.

Організатором операції називають генерал-полковника Андрія Авер'янова, який має прямий зв'язок як з головою ГРУ, так і з Кремлем. Також до вибуху імовірно причетні офіцери розвідки – генерал-майор Денис Сергєєв (ім'я прикриття – Сергій Федотов) і підполковник Єгор Гордієнко, підполковник Микола Єжов, а також вже відомі Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

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Всі ці люди в один час перебували в чеському місті Острава, яке розташоване за годину їзди від Врбетіце. Поки неясно, як група росіян отримала доступ до складу, щоб закласти вибухівку. Однак о 9:25 ранку 16 жовтня 2014 року склад боєприпасів № 16 вибухнув. А агенти ГРУ через короткий час покинули країну.

Операція під Врбетіце пов'язана з Україною

Як з'ясували розслідувачі з Bellingcat, спецоперація ГРУ була спрямована на підрив можливостей України щодо закупівлі зброї і боєприпасів, критично важливих для її оборони в війні з Росією.

Щоб зірвати постачання зброї, російські агенти також двічі намагалися отруїти болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева – він був одним з ключових постачальників боєприпасів для нашої країни.

"Зброя на чеському складі цілком могла підійти для ЗСУ України, тому у ГРУ були всі підстави думати, що Гебрев планує направити її туди. Але у них міг бути і масштабніший план: як стверджувала чеська влада (хоча і без подання доказів), ГРУ планувало, що вибухівка мала здетонувати пізніше, коли боєприпаси будуть переправлені на основний склад Гебрева в Болгарії. Можливо, вони сподівалися, що разом з цими боєприпасами підірвуть і інші".

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Як пише Bellingcat, після вибуху на складі деякі з учасників групи ГРУ "відновили операцію, націлену на Гебрева, але цього разу вони вже спробували вбити його і його заступника". Розслідувачі з'ясували, що співробітники літали до Болгаріїю, де зупинялися в готелі з видом на офіс компанії EMCO, що належить бізнесменові. Навесні 2015 року Гебрев був двічі отруєний нервово-паралітичною речовиною – ймовірно, отрута була провезена до країни в дипломатичному багажі.

Президенту Чехії загрожує імпічмент

Чеський президент Мілош Земан не став підтримувати версію про причетність Росії до вибухів. За словами політика, ще рано робити якісь висновки, необхідно дочекатися підсумків розслідування.

Глава держави також зазначив, що доказів присутності агентів РФ на складі боєприпасів "не було в звітах контррозвідки", з чого, однак, не випливає, що "відсутні підозри, що вони там дійсно були".

Ця заява Земана викликала обурення серед чеських політиків – деякі навіть заговорили про імпічмент. Сенат розгляне можливість подачі державного позову проти глави держави за статтею про зраду батьківщині.

Пізніше прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш підкреслив, що чеська влада розглядає тільки одну версію – причетність Росії до вибухів на складах.

Чим це обернеться для України?

Український політолог Олександр Палій вважає, що колись проросійська Чехія зараз кардинально змінює свій курс – а це позитивно позначиться на українсько-чеських відносинах.

"Чехія була практично найпроросійськішою державою Європи. Зараз вона стрімко змінює свої установки. Хоча колишній прем'єр-міністр країни Вацлав Клаус і нинішній президент Мілош Земан явно проросійські, це явно стара російська агентура. Але зараз в уряді інші люди. І сама ситуація настільки кислотна, обурлива для суспільства, що навіть Земан не може говорити те, що він говорив раніше", – зазначив він.

При цьому, зазначає експерт, зв'язок вибухів у Врбетіце з Україною може негативно позначитися на вітчизняній оборонній сфері – маленькі держави просто побояться продавати зброю через можливу помсту Кремля.

"Але це не стосується наших основних партнерів – США, Канади і Великої Британії. Їх, вочевидь, такими речами не налякаєш. Я думаю, якщо б Росія спробувала диверсію проти американських об'єктів, то це для Кремля нічим хорошим не закінчилося", – підкреслив політолог.

Також Палій зазначає, що Чехія в дипломатичній війні з РФ явно перемогла, незважаючи на розмашистість заходів у відповідь Кремля.

"Зараз ця історія закінчилася тим, що Росія фактично погодилася на паритетність. Чехи вислали набагато більше дипломатів. Виявилося, що Росія демонструвала таку розмашистість, а в результаті прийшли до того, що залишили рівну кількість дипломатів. По суті, чехи в цій ситуації чисто арифметично виграли".

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