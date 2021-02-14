У Чехії оголосили НС через коронавірус. Німеччина закрила спільний кордон

У неділю, 14 лютого, Німеччина ввела нові обмеження для туристів. Через поширення нових мутацій коронавірусу, кордони закрили для тих, хто прибуває із Чехії та Австрії.

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Про це повідомляє DW.

11 лютого Німеччина визначила австрійський Тіроль і прикордонні райони Чехії "зонами вірусної мутації". І ввела обмеження щонайменше на 10 днів.

Так вирішили після того, як виявили в Австрії південноафриканський варіант коронавірусу, а в Чехії – британський.

Тимчасово в'їжджати до Німеччини можна тільки німцям, які повертаються додому, і основним працівникам, таким як лікарі.

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Обмеження поширюються і на Словаччину, хоча вона і не має сухопутного кордону з Німеччиною.

Подібні обмеження запровадив і Кабмін Чехії. У країні ввели режим НС на 14 днів, до 28 лютого, і жорсткі карантинні обмеження.

Раніше ми повідомляли, що в Європейському Союзі планують ввести сертифікати вакцинації проти коронавірусу. Цей документ буде відрізнятися від паспорта вакцинації.

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