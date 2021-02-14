Русский
$ 27,84
33,81
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У Чехії оголосили НС через коронавірус. Німеччина закрила спільний кордон

14 лютого, 18:19

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Рішення прийняли через нові штами коронавірусу

У неділю, 14 лютого, Німеччина ввела нові обмеження для туристів. Через поширення нових мутацій коронавірусу, кордони закрили для тих, хто прибуває із Чехії та Австрії.

Реклама

Про це повідомляє DW.

11 лютого Німеччина визначила австрійський Тіроль і прикордонні райони Чехії "зонами вірусної мутації". І ввела обмеження щонайменше на 10 днів.

Так вирішили після того, як виявили в Австрії південноафриканський варіант коронавірусу, а в Чехії – британський.

Тимчасово в'їжджати до Німеччини можна тільки німцям, які повертаються додому, і основним працівникам, таким як лікарі.

В тренді
У Чехії оголосили НС через коронавірус. Німеччина закрила спільний кордон
Реклама

Обмеження поширюються і на Словаччину, хоча вона і не має сухопутного кордону з Німеччиною.

Подібні обмеження запровадив і Кабмін Чехії. У країні ввели режим НС на 14 днів, до 28 лютого, і жорсткі карантинні обмеження.

Раніше ми повідомляли, що в Європейському Союзі планують ввести сертифікати вакцинації проти коронавірусу. Цей документ буде відрізнятися від паспорта вакцинації.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Австрія Німеччина Чехія карантин кордони

Джерело: Reuters/Leon Kuegeler

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Польщі вже понад 1,5 тисячі випадків
У Польщі вже понад 1,5 тисячі випадків "побочки" після вакциниЄвросоюз
Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квитки
Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квиткиТранспорт
Коронавірус еволюціонує. До чого призведе мутація інфекції?
Коронавірус еволюціонує. До чого призведе мутація інфекції?Євросоюз
Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІ
Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІСША
Європарламент закликав Україну заборонити сайт
Європарламент закликав Україну заборонити сайт "Миротворець"Євросоюз
Австрія готова виробляти російську вакцину: канцлер назвав умову
Австрія готова виробляти російську вакцину: канцлер назвав умовуЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти