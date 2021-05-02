Чехія остаточно забракувала "Супутник V": Не потребуємо несертифікованих вакцин

Раніше Чехія відмовилася від розгляду можливості закупівлі російської вакцини від коронавірусу, не зареєстрованої в Євросоюзі

Чехії не потрібні вакцини від коронавірусу, які не пройшли сертифікацію в Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА), їй вистачає сертифікованих препаратів і немає потреби закуповувати "Супутник V" у Росії.

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Про це заявив чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш, передає Czech Radio.

"До Чехії надходить достатня кількість вакцин. Ми не потребуємо препаратів, які не зареєстровані в Євросоюзі", – підкреслив Бабіш.

Раніше віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек заявив, що Прага переглянула доцільність покупки російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" і підтвердив, що чехів не планують вакцинувати російським препаратом.

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Ми також повідомляли, що бразильський регулятор охорони здоров'я Anvisa відмовив у імпорті російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" в країну через "високі ризики" і "серйозний дефект".

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Нагадаємо, у березні в Чехії розгорівся скандал, після того як президент Мілош Земан зажадав від прем'єра Андрія Бабіша звільнити ряд міністрів, які виступали проти спрощеної легалізації російської вакцини від коронавірусу Sputnik V.

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