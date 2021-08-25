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Чехія дозволила вільний в'їзд для українців: на яких умовах

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 серпня, 17:32
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Влада Чехії послабила обмеження, пов'язані з пандемією коронавирусу
Чехія відкриває двері перед українцями / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Чехія відкриває двері перед українцями / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

З сьогоднішнього дня Чехія послабила умови для в'їзду українців, що раніше зробили більшість країн ЄС. Влада цієї країни частково зняла обмеження, пов'язані з пандемією коронавирусу, які були введені 5 лютого 2021 року.

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Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України .

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З 25 серпня в'їзд до Чехії дозволено окремим групам громадян України при наявності документу, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації. При цьому визнаються тільки щеплення препаратами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів:

  • Vaxzevria (AstraZeneca),
  • Spikevax (Moderna),
  • Comirnaty (Pfizer / BioNTech),
  • Janssen,
  • Covishield.

Російська вакцина "Супутник" не визнана в цій країні.

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Для підтвердження проходження цієї процедури необхідно отримати в додатку "Дія" сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.

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При цьому, в'їзд дозволений українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в'їзду, за умови наявності сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого на англійській мові із зазначенням персональних даних про вакциновану особа, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, яка видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних (через QR-код).

Необхідно також мати з собою медичну страховку і заповнений перед виїздом в країну формуляр, який доступний за посиланням: https://plf.uzis.cz/.

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На сьогодні українці можуть їхати в такі країни Європи: Бельгія, Німеччина, Данія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Люксембург, Італія.

  • Франція нас чекає зі свідоцтвом про вакцинацію або свіжим негативним тестом на коронавірус.
  • Щоб потрапити в Італію, необхідно мати негативний тест на COVID-19, після прибуття провести п'ять днів в самоізоляції і здати повторний тест.
  • З 26 липня 2021 року Швеція відкриє кордони для українських туристів тільки при наявності негативного тесту на COVID-19, який був проведений за 48 годин до приїзду в цю країну. Українські сертифікати про вакцинації Стокгольм поки не визнає.
  • Нідерланди з 22 липня відкрили кордони для українців, слідуючи рекомендаціям Ради ЄС про зняття обмежень . При цьому вони не вимагають ПЛР-тест, обов'язкової залишилася тільки анкета про стан здоров'я.

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