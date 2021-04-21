Чехія вишле ще кілька російських дипломатів у середу – ЗМІ

Російського посла 21 квітня викликають у чеське МЗС, щоб висловити протест через реакцію Росії на справу про вибухи у Врбетіце

Міністерство закордонних справ Чехії має намір у середу, 21 квітня, оголосити про висилку ще кількох російських дипломатів.

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Про це повідомило чеське видання Seznam з посиланням на свої джерела.

Раніше стало відомо, що перший віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек, тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ, викликав на середу в МЗС посла РФ у Празі Олександра Змієвського.

Гамачек зазначив, що має намір висловити послу протест проти реакції Росії на справу про вибухи у Врбетіце, але не уточнив, яким буде наступний крок Чехії.

Водночас співрозмовники видання розповіли, що в середу президент Чехії Мілош Земан призначить нового главу МЗС, яким імовірно стане Якуб Кулганек. Саме після його призначення в російському посольстві нібито "буде оголошена чергова чистка".

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За інформацією джерел, самого посла Росії з Чехії поки висилати не планують.

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Зараз у посольстві РФ у Празі працюють 27 дипломатів і 67 осіб техперсоналу.

Нагадаємо, 17 квітня чеська влада заявила про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів російських спецслужб під дипломатичним прикриттям.

У Чехії вважають, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце на південному сході країни. Йдеться про інцидент, який стався 16 жовтня 2014 року і в результаті якої загинули двоє людей.

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