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Чехія видала США двох українських хакерів: що про них відомо (відео)

6 березня, 20:42

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Українці можуть провести у Штатах до 20 років за гратами

Українських хакерів, які вкрали пів мільйона доларів, затримали у Чехії. Їх спільними зусиллями вистежили спецслужби Чехії та США. Саме до Америки нині й доправили онлайн-злочинців.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Це 40-річна Злата Ганська-Мужукова та молодший за неї на рік Віктор Воронцов. Пару звинувачують у кіберзлочинності та відмиванні грошей. Працювали не самі, а в організованій групі, яка діє у багатьох країнах. Для таємних оборудок українці використовували шифрувальні прилади й відкривали рахунки у банках на вигаданих осіб. Нині пара уже у США, очікує суду. Вони можуть потрапити за ґрати на 20 років.

Як повідомляє Міністерство юстиції США, спецслужби Чехії 6 лютого 2020 року заарештували Мужукову та Воронцова на прохання США і вилучив цінні докази як у самих підсудних, так і з оселі Воронцова. 4 грудня 2020 року та 21 січня 2021 року Міністерство юстиції Чеської Республіки дозволило екстрадицію Мужукової та Воронцова. Підсудні були передані під варту ФБР 3 березня 2021 р. І доправлені з Праги в Даллас.

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Нагадаємо, у лютому СБУ на запит спецслужб США та Франції провела у Києві масштабну спецоперацію і заблокувала діяльність транснаціонального хакерського угруповання, яке атакувало понад 150 компаній країн Європи та США. Збитки від діяльності угруповання становлять понад 80 млн доларів.

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Також нагадаємо, українські правоохоронці припинили діяльність одного з найбільших у світі сервісів для атак на фінансові установи різних країн. Його розробив хакер з Тернопільщини.

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США Чехія українці хакери ФБР екстрадиція

Джерело: Сьогодні

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