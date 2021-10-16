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"Дід, що поробиш – таке життя": прощальна розмова Меркель і Ердогана (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 жовтня, 18:11
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Меркель іде з посади канцлера, але наостанок заїхала в Анкару з прощальним візитом
Меркель і Ердоган видали смішний діалог. Колаж "Сьогодні"
Меркель і Ердоган видали смішний діалог. Колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула з останнім офіційним візитом до Туреччини. Наостанок вона душевно поспілкувалася з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це пише кремлівський пул.

На пресконференції вони вона навіть повеселили і себе, і журналістів смішним діалогом.

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Ердоган: "З вами було приємно працювати, але з вашим коаліційним урядом – важко".

Меркель: "Може бути, але коаліційний уряд підходить для Німеччини, і ми не збираємося переходити на президентську систему".

Ердоган: "Але на переговорах ви скаржилися мені на труднощі з урядом".

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Меркель: "Це правда, однак таке життя".

Ердоган: "Мій онук теж говорить: "Діду, що поробиш – таке життя".

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Меркель йде з політики

  • Влітку Ангела Меркель в останній раз на посту канцлера Німеччини відвідала з візитом США, Росію і Україну. В кінці вересня пройшли вибори в Бундестаг, на яких перемогли основні конкуренти партії Меркель Соціал-демократична партія Німеччини.
  • Але варто зазначити, що процес формування нового уряду і обрання нового канцлера може тривати не один місяць, тому з Меркель ще рано прощатися.
  • Тим часом все частіше стало обговорюватися питання, чи встигне Меркель потрапити на "нормандську зустріч". Всі сторони нібито підтвердили зацікавленість в проведенні саміту ще до кінця цього року, але до справи поки не дійшло.
  • 11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас і майбутні переговори.
  • У свою чергу президент РФ Володимир Путін теж поговорив з Меркель і Макроном про "нормандську зустріч".

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