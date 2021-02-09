Справа МН17: російських експертів не допустили до уламків "Боїнга"

Російські експерти не оглядатимуть уламки літака "Боїнг" рейсу МН17, який був збитий над Донбасом 2014 року.
Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".
Окружний суд в Гаазі не допустив представників оборонного концерну "Алмаз-Антей" до фрагментів лайнера. Суддя Хендрік Стінхюйс пояснив, що підприємство і так передало детальні дані про своє бачення обставин катастрофи – тому сенсу проводити огляд уламків немає.
Крім того, суд оголосив перерву в розгляді справи. Нове засідання відбудеться 15 квітня.
Міжнародне слідство підтвердило, що зенітно-ракетний комплекс, яким збили літак "Боїнг" з людьми на борту, привезли на окуповану територію з Росії, а керували ним кадрові російські військові.
Нагадаємо, вже минуло більше шести років з моменту катастрофи, жертвами якої стали 298 осіб. Міжнародна слідча група з представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України кілька років збирала докази, а влітку 2019 назад прокуратура Нідерландів оголосила про підозру чотирьом особам. Їм загрожує від 30 років ув'язнення до довічного.
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