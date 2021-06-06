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Справа про катастрофу MH17: суд в Гаазі починає слухання по суті

6 червня, 16:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Очікується, що суд Гааги розгляне три загальні питання, серед яких – чи був рейс MH17 знищений ракетою "Бук"

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

У понеділок, 7 червня, у Гаазі розпочнеться слухання по суті у справі про знищення літака рейсу MH17 над Донбасом.

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Про це йдеться на сайті суду.

Суд Гааги розгляне три загальні питання:

  • чи був рейс MH17 знищений ракетою "Бук";
  • чи була ракета "Бук" випущена з поля поблизу Первомайського;
  • чи брав участь у цьому обвинувачений.

Також можуть обговорюватися особисті обставини кожного обвинувачуваного, якщо така інформація буде в матеріалах слідства.

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Суд обговорюватиме матеріали справи три дні: 8, 9 і 10 червня, у сторони звинувачення буде можливість обговорити матеріали справи 17 і 18 червня 2021 року.

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Нагадаємо, міжнародна слідча група з представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України кілька років збирала докази, а влітку 2019 року прокуратура Нідерландів оголосила про підозру чотирьом особам. Їм загрожує від 30 років ув'язнення до довічного.

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