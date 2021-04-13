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Діти в захваті! В Іспанії одна з шкіл проводить уроки на пляжі (фото)

13 квітня, 02:11

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як розповідають учні, тепер вони можуть більше часу проводити на свіжому повітрі, а деякі навіть відчувають себе розслабленими

В Іспанії після року дистанційного навчання через пандемію COVID-19 одна школа в іспанському регіоні Мурсі почала поєднувати приємне з корисним – проводити уроки на пляжі Лос-Ньетос.

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Про це пише Reuters.

Керівництво школи облаштувало справжні класи на відкритому повітрі – парти та портативну дошку поставили прямо на піску біля води.

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Заняття по 20 хвилин на пляжі проводять для дітей до 12 років.

"Це безпечно, дітям дуже подобається. Вони не забувають те, що дізнаються тут", – сказав учитель англійської мови Хуан Франсиско Мартінес.

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Таке навчання – частина проекту FreshAir, завдання якого поліпшити під час пандемії якість повітря в просторах, де є діти.

Тим часом в Україні в одному з волинських сіл діти вчаться в приміщенні колишнього ресторану, тісняться в маленьких класах, а на фізкультуру, в їдальню або бібліотеку бігають в дитячий сад.

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