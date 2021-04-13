Діти в захваті! В Іспанії одна з шкіл проводить уроки на пляжі (фото)

В Іспанії після року дистанційного навчання через пандемію COVID-19 одна школа в іспанському регіоні Мурсі почала поєднувати приємне з корисним – проводити уроки на пляжі Лос-Ньетос.
Про це пише Reuters.
Керівництво школи облаштувало справжні класи на відкритому повітрі – парти та портативну дошку поставили прямо на піску біля води.
Заняття по 20 хвилин на пляжі проводять для дітей до 12 років.
"Це безпечно, дітям дуже подобається. Вони не забувають те, що дізнаються тут", – сказав учитель англійської мови Хуан Франсиско Мартінес.
Таке навчання – частина проекту FreshAir, завдання якого поліпшити під час пандемії якість повітря в просторах, де є діти.
Тим часом в Україні в одному з волинських сіл діти вчаться в приміщенні колишнього ресторану, тісняться в маленьких класах, а на фізкультуру, в їдальню або бібліотеку бігають в дитячий сад.
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