Дипломат про стан побитого в Парижі українського підлітка: Лікарі роблять все можливе

Лікарі роблять все можливе, щоб хлопець якомога швидше одужав, каже Олег Ніколенко

Посольство України у Франції тримає на особливому контролі справу про побиття 15-річного українця Юрія в Парижі. Наші дипломати взаємодіють з місцевими правоохоронцями для швидкого та об'єктивного розслідування.

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Про це телеканалу "Дім" заявив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

"Наш консул у Парижі на постійному контакті з сім'єю українця, а також із медичним закладом, у якому він нині проходить лікування", – каже дипломат.

За його даними, стан громадянина України, побитого 15 січня, "залишається важким, але в останні дні спостерігається позитивна динаміка, це дає підстави сподіватися на швидку реабілітацію". Дипломат запевнив, що лікарі роблять все можливе для того, щоб хлопець якомога швидше одужав.

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Нагадамо, президент України Володимир Зеленський закликав знайти і покарати нападників.

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"Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує жорсткої реакції держави", – зазначив він.

Нагадаємо, що 15 січня група в районі торгового центру Beaugrenelle неподалік Ейфелевої вежі в Парижі відбулася масова бійка за участю приблизно 20 осіб. У результаті Юрій отримав масові травми: переломи рук, пальців, рук, в декількох місцях пробитий череп. Стан був критичний, тому хлопця довелося ввести в штучну кому.

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