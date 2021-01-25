Дипломат про стан побитого в Парижі українського підлітка: Лікарі роблять все можливе

Посольство України у Франції тримає на особливому контролі справу про побиття 15-річного українця Юрія в Парижі. Наші дипломати взаємодіють з місцевими правоохоронцями для швидкого та об'єктивного розслідування.
Про це телеканалу "Дім" заявив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.
"Наш консул у Парижі на постійному контакті з сім'єю українця, а також із медичним закладом, у якому він нині проходить лікування", – каже дипломат.
За його даними, стан громадянина України, побитого 15 січня, "залишається важким, але в останні дні спостерігається позитивна динаміка, це дає підстави сподіватися на швидку реабілітацію". Дипломат запевнив, що лікарі роблять все можливе для того, щоб хлопець якомога швидше одужав.
Нагадамо, президент України Володимир Зеленський закликав знайти і покарати нападників.
"Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує жорсткої реакції держави", – зазначив він.
Нагадаємо, що 15 січня група в районі торгового центру Beaugrenelle неподалік Ейфелевої вежі в Парижі відбулася масова бійка за участю приблизно 20 осіб. У результаті Юрій отримав масові травми: переломи рук, пальців, рук, в декількох місцях пробитий череп. Стан був критичний, тому хлопця довелося ввести в штучну кому.
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