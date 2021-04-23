Дипломатів Росії вигнали ще три країни ЄС

Балтійські країни приєдналися до дипломатичної війни з Кремлем через підрив складів в Чехії – до Росії повернуться ще чотири дипломата

Балтійські країни оголосили про висилку загалом чотирьох російських дипломатів через причетність спецслужб РФ до підриву військових складів в Чехії в 2014 році.

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23 квітня в Міністерстві закордонних справ Литви повідомили, що викликали представника посольства Росії і вручили йому дипломатичну ноту про оголошення двох співробітників посольства персонами нон грата. Їм дали сім днів, аби залишити країну.

Причин для такого рішення знайшлося одразу дві: вони здійснювали діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, а також солідарність з Прагою.

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У МЗС Латвії також заявили, що після консультацій з союзниками по ЄС і НАТО керівник відомства Едгар Рінкевичс оголосив одного співробітника посольства РФ персоною нон грата, зазначивши, що за ним були помічені якісь порушення.

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У Вільнюсі також назвали це проявом солідарності з Чехією.

"Латвія зацікавлена в побудові відносин з Росією на основі взаємної поваги, міжнародного права та принципів Віденської конвенції про дипломатичні зносини", – попередили латвійські дипломати.

Цього самого дня в МЗС Естонії оголосили, що викликали російського посла і передали йому, що організувавши вибухи на військових складах в Чехії, Росія грубо порушила міжнародне право на території держави-члена ЄС і підірвала її суверенітет.

На цьому тлі Таллінн оголосив персоною нон грата одного російського дипломата, зазначивши, що його діяльність не відповідає дипломатичному статусу, вказаному у Віденської конвенції.

Нагадаємо, що напередодні радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що Рига обговорює з союзниками по ЄС і НАТО координовану відповідь на дії РФ в Чехії.

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На цьому тижні стало відомо, що вибух на складі боєприпасів в чеському Врбетіце в 2014 році був організований за участю співробітників російської розвідки. Це було зроблено, ймовірно, для зриву поставок зброї, зокерма і для України. У відповідь на це з Чехії вислали 18 російських дипломатів, а з РФ, у свою чергу, вигнали 20 чеських.

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