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Дипломати знову на вихід? МЗС Болгарії викликало посла Росії

28 квітня, 23:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Причину виклику не уточнили, але Генпрокуратура країни сьогодні заявила про можливу причетність російських спецслужб до вибухів на військових складах

Міністерство закордонних справ Болгарії, яка запідозрила Росію у вибухах на своїх військових складах, викликало на зустріч у четвер, 29 квітня, посла Росії в країні Елеонору Митрофанову.

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Про це повідомили в МЗС, передає Болгарське національне радіо.

Водночас причину виклику в болгарському зовнішньополітичному відомстві не назвали, там тільки уточнили, що нададуть інформацію про бесіду вже після неї.

Тим часом раніше сьогодні генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев заявив, що російські спецслужби можуть бути причетні до чотирьох вибухів, які сталися на військових складах у Болгарії в останні десять років, у зв'язку з чим вже розпочате розслідування.

У Болгарії припускають, що метою росіян була зброя компанії EMCO, що належить бізнесменові Ємельяну Гебреву, яку він збирався продати Україні і Грузії.

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Також розслідується пожежа, що сталася 31 травня 2015 року в колишньому Інституті спецтехніки, в результаті якої були знищені речові докази у справі про вибухи в Іганово.

Нагадаємо, минулого тижня влада Чехії звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце 16 жовтня 2014 року, у результаті яких загинули двоє людей. На цих складах також зберігалася зброя і боєприпаси Ємельяна Гебрева, якого в 2015 році двічі намагалися отруїти бойовою отрутою "Новачок".

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