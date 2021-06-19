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Для німців – це привід для сорому – Меркель про напад нацистської Німеччини на СРСР

19 червня 2021 15:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як зазначила канцлер ФРН, Німеччина в боргу перед мільйонами жертв

Ангела Меркель

Ангела Меркель / Фото: Getty Images

Злочини, пов'язані з нападом нацистської Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 року, є для німців "приводом для сорому".

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Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в зверненні, приуроченому до 80-річчя з моменту вторгнення в СРСР, передає DW.

"Для нас, німців, це – привід для сорому", – сказала Меркель.

За її словами, "Німеччина в боргу перед мільйонами жертв, особливо які загинули на територіях, що належать Росії, Україні і Білорусі, а також країнам Балтії".

Однак, як зазначила Меркель, незважаючи на жахливі події війни – багато протягнули Берліну руку примирення.

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Раніше народний депутат Ілля Ківа після того, як порівняв себе з Галілеєм і Коперником, заявив, що він – головний антифашист в Україні і назвав Другу світову війну "Великою Вітчизняною".

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно Максим Бужанський вже відзначився висловлюванням про День примирення 8 травня. Він виступив на підтримку саме Дня перемоги 9 травня.

Водночас журналіст Дмитро Гордон розповів, що для нього означає День перемоги 9 травня .

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