"Ласкаво просимо в життя": перша країна в ЄС скасувала карантин через COVID-19

Уряд країни вирішив, що коронавірус більше не потрібно вважати небезпечним захворюванням для суспільства

Люди гуляють вулицями Данії. Фото: колаж "Сьогодні"

У Данії знімають практично всі карантинні обмеження, незважаючи на те, що кількість заражених новим штамом "Омікрон" у Європі зростає. Нові правила почнуть діяти з 1 лютого 2022 року.

Про це повідомляє NDTV.com .

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"Ми прощаємося з обмеженнями і ласкаво просимо в життя, яке ми знали до коронавірусу" , – заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

За її словами, успішна програма вакцинації виявилася "суперзброєю".

"Це дало нам надійний захист від інфекції, що триває. Ось чому уряд вирішив, що коронавірус більше не слід вважати небезпечним захворюванням для суспільства" , – додала прем'єр.

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Згідно з опитуванням бюро AFP, Данія стане першою країною Європейського Союзу та другою в Європі, яка пішла на такі заходи.

Слідом за Британією

Великобританія з 27 січня скасовує більшість коронавірусних обмежень:

носіння масок у закритих приміщеннях та транспорті перестає бути обов'язковим;

для відвідування деяких масових заходів та нічних клубів не потрібно буде пред'являти сертифікат про вакцинацію;

роботодавцям можна повернути своїх співробітників до офісу.

Залишається лише одне: обов'язковий 5-денний карантин при зараженні коронавірусом. Проте, за словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, ця вимога також може бути незабаром скасована.

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Раніше ми повідомляли, що уряд Британії потрапив у скандал через пікнік під час локдауну.

Також нагадаємо, нові правила в'їзду до ЄС для українців.