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Повинні бути наслідки: реакція європейських політиків на затримання Протасевича

23 травня, 20:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

У Європі вимагають негайно звільнити активіста і загрожують Білорусі санкціями

В аеропорту Мінська затримали головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Для цього, білоруська влада примусово посадила пасажирський літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса.

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Європейські політики вже відреагували на подію – вони вимагають від білоруської влади пояснень. Операція по затриманню Протасевича може обернуться для Мінська новими санкціями.

Що кажуть в Європі?

Брюссель

"Нам потрібні негайні пояснення, і він повинен бути звільнений. Всі 171 пасажири і рейс повинні бути звільнені без зволікання", – заявив глава Європарламенту Давид Сассоли.

"Абсолютно неприпустимо примушувати літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, сідати в Мінську. Всі пасажири повинні негайно отримати можливість продовжити свій шлях до Вільнюса, повинна бути забезпечена їх безпека. Будь-яке порушення міжнародних правил, що стосуються повітряного транспорту, повинно мати наслідки", – заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Польща

"Я попросив Європрезидента (главу Євроради Шарля Мішеля – ред.) Розширити порядок денний завтрашнього засідання Євроради пунктом про негайні санкції проти режиму (президента Білорусії Олександра – ред.) Лукашенко", – повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій.

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Австрія

"Необхідно провести незалежне розслідування інциденту з екстреною посадкою літака. Ми вимагаємо звільнити активіста Романа Протасевича", – заявили в МЗС Австрії

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Литва

"Я вимагаю, щоб білоруський режим негайно звільнив затриманого і дозволив йому продовжити шлях до Вільнюса. Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, що виходить від білоруського режиму для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для запобігання повторення подібних інцидентів . Я буду говорити про це завтра на Європейській раді в Брюсселі ", – йдеться в заяві президента Литви Гітанас Науседа.

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Латвія

"Це абсолютно неприйнятно і суперечить міжнародному праву. Літак і ВСІ пасажири повинні бути негайно звільнені і продовжити подорож в кінцевий пункт призначення. Міжнародна реакція повинна бути потужною і ефективною", – заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

Естонія

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"Шокуючий вчинок режиму в Білорусі – примусова посадка в Мінську пасажирського літака рейсу FR4978 з Афін до Вільнюса з білоруським політичним активістом ... Вимагаємо негайного звільнення всіх пасажирів і команди і розслідування цієї безпрецедентної події", – йдеться в заяві МЗС Естонії.

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Велика Британія

У МЗС Великобританії заявили, що дії Білорусі стосовно Протасевича матимуть серйозні наслідки.

Як відреагували в Україні

Україна приєдналася до закликів європейських країн звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича.

"В черговий раз тривожні новини з Білорусі. На цей раз в Мінську затримані білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого повинні бути безумовно гарантовані", – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Більш докладно про затримання Романа Протасевича в Мінську читайте в матеріалі"Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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