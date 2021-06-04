"Донорський" скандал в Болгарії: органи українців продавали багатим "дядечкам"

Протягом двох років багатії з Ізраїлю, Японії та Оману купували і отримували в Болгарії внутрішні органи бідних українців

Уряд Болгарії офіційно заявило про трансплантації органів українських громадян багатим іноземцям, яких видавали себе за їхніх родичів.

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Про це повідомляє Euractiv.

Міністр охорони здоров'я Болгарії Стойко Кацаров стверджує, що за останні два роки було проведено не менш як 14 операцій з пересадки печінки живих донорів. Всі вони проводилися в одній з державних лікарень.

Всі донори були вихідцями з України або Молдови. Отримували органи громадяни багатших країн – Ізраїлю, Оману або Японії.

При цьому в документах донорів оформляли як "племінників" їхніх багатих "дядечків", проте в болгарському МОЗ виявили, що одержувачі органів оформлялися під несправжніми іменами, тому є "всі підстави вважати, що вони не є родичами".

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Варто зазначити, що родинний зв'язок між учасниками трансплантації – обов'язкова умова для проведення подібної операції в Болгарії.

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Журналісти зазначають, що це перший випадок, коли уряд Болгарії підтвердив чутки про "чорних трансплантологів", хоча побоюється міжнародного резонансу, який може отримати цей скандал.

Нагадаємо, що в 24 лютому Кабінет міністрів схвалив постанову МОЗ, яка створить цивілізовані умови для проведення операцій з трансплантації.

А за весь минулий рік в країні в Україні провели 10 трансплантацій серця, 20 печінки і 94 операції з пересадки нирок.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: