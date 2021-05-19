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Дочекався! Макрон після закінчення локдауну вибрався на каву (відео)

19 травня, 18:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Французький лідер разом з прем'єр-міністром сиділи на літньому майданчику кафе серед простих людей

Макрон і прем'єр-міністр Кастекс в кафе. Фото: facebook.com/EmmanuelMacron

Макрон і прем'єр-міністр Кастекс в кафе. Фото: facebook.com/EmmanuelMacron

У Франції закінчився локдаун. З сьогоднішнього дня там послабили карантин - відкрилися кафе, ресторани, кінотеатри. Президент Франції Еммануель Макрон вперше за останні тижні вибрався в кафе.

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Про це він повідомив в Twitter і виклав відповідне відео.

Французький президент вибрався на каву разом з прем'єр-міністром Жаном Кастекса. Цікаво, що сиділи вони на вуличній терасі серед простих людей.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Відео: REUTERS

"Ми тут! Тераси, музеї, кінотеатри, театри ... Давайте повернемо те, що визначає наш спосіб життя", – написав Макрон.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що у Франції за весь час пандемії зафіксували майже 5,9 мільйона випадків коронавірусної хвороби. У зв'язку з третьою хвилею пандемії з 3 квітня в країні був введений загальнонаціональний локдаун, який включав комендантську годину, закриття дитсадків, шкіл, кафе і ресторанів, а також обмеження на переміщення.

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