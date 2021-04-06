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Смертельна ДТП автобуса з українцями в Польщі: що встановила експертиза

6 квітня, 21:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Слідчі хочуть ще раз допитати водія

Український автобус у момент аварії в Польщі в ніч з 5 на 6 березня, в результаті якої загинули і постраждали українці, був технічно справний.

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Це встановила експертиза, повідомила заступник окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька в коментарі "Укрінформу".

"Експертиза встановила, що на момент ДТП автобус був у справному стані. Тобто стан автобуса не був причиною катастрофи", – повідомила Стажецька.

Вона додала, що зараз ведеться збір медичної документації всіх постраждалих із лікарень воєводства і буде визначатися ступінь отриманих ними травм. Після чого прокуратура вдруге проведе допит водія, який раніше відмовився давати свідчення у справі.

"Ми будемо проводити допит водія після того, як зберемо всі доказові матеріали у цій справі", – підсумувала Стажецька.

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Вона нагадала, що 48-річний водій Володимир К. перебуває під наглядом поліції і повинен щодня з'являтися в поліцейську дільницю. Йому заборонено виїжджати за межі Польщі.

Водія звинувачують в ненавмисному спричиненні катастрофи, яка загрожувала життю і здоров'ю людей, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП з українцями. Автобус, який прямував з польської Познані в Херсон, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події були виявлені тіла п'ятьох загиблих і 39 людей постраждали. Пізніше в лікарні помер ще один потерпілий, лікарі продовжують боротися за життя 28-річної Анастасії з Кам'янця-Подільського.

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ДТП Польща українці автобуси
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