Смертельна ДТП автобуса з українцями в Польщі: що встановила експертиза

Український автобус у момент аварії в Польщі в ніч з 5 на 6 березня, в результаті якої загинули і постраждали українці, був технічно справний.
Це встановила експертиза, повідомила заступник окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька в коментарі "Укрінформу".
"Експертиза встановила, що на момент ДТП автобус був у справному стані. Тобто стан автобуса не був причиною катастрофи", – повідомила Стажецька.
Вона додала, що зараз ведеться збір медичної документації всіх постраждалих із лікарень воєводства і буде визначатися ступінь отриманих ними травм. Після чого прокуратура вдруге проведе допит водія, який раніше відмовився давати свідчення у справі.
"Ми будемо проводити допит водія після того, як зберемо всі доказові матеріали у цій справі", – підсумувала Стажецька.
Вона нагадала, що 48-річний водій Володимир К. перебуває під наглядом поліції і повинен щодня з'являтися в поліцейську дільницю. Йому заборонено виїжджати за межі Польщі.
Водія звинувачують в ненавмисному спричиненні катастрофи, яка загрожувала життю і здоров'ю людей, йому загрожує до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, в ніч на 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП з українцями. Автобус, який прямував з польської Познані в Херсон, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події були виявлені тіла п'ятьох загиблих і 39 людей постраждали. Пізніше в лікарні помер ще один потерпілий, лікарі продовжують боротися за життя 28-річної Анастасії з Кам'янця-Подільського.
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