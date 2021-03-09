Русский
$ 27,71
33,08
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

ДТП з автобусом у Польщі: один українець залишається непізнаним

9 березня, 16:59

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За чотири доби ідентифікувати вдалося чотири тіла, каже дипломат

На четверту добу після смертельного в ДТП з автобусом поблизу польського міста Кашице впізнано тіла чотирьох з п'яти загиблих українців.

Про це УНН повідомляють з посиланням на прес-секретаря Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Сьогодні (9 лютого – Ред.) виписують одного громадянина з лікарні міста Мала Руда. 23 громадян залишаються госпіталізовані. Ідентифіковано четверо загиблих", – розповів Ніколенко.

За словами спікера, Генконсульство України в Любліні перебуває на постійному зв'язку з адміністраціями медичних установ і місцевою владою для того, щоб всі постраждалі мали можливість продовжити необхідне лікування.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в медустановах двох польських міст відмовлялися лікувати постраждалих в аварії українців.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в ніч на 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП за участю українців. Автобус, який прямував з польської Познані в Херсон, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці пригоди було виявлено тіла п'ятьох загиблих, і 39 чоловік отримали ушкодження. Читайте всі подробиці ДТП в Польщі.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Аварія автобуса з українцями в Польщі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ДТП Польща жертви упізнання автобуси українці в Польщі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі:
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі: "Це було пекло, люди кричали про допомогу"Євросоюз
"Було зрозуміло, що він засинав" – потерпілий у ДТП автобуса в Польщі про водіяЄвросоюз
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підлітка
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підліткаЄвросоюз
У комі, обличчя забинтоване: рідні самотужки шукали одну з потерпілих у ДТП автобуса в Польщі
У комі, обличчя забинтоване: рідні самотужки шукали одну з потерпілих у ДТП автобуса в ПольщіЄвросоюз
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти