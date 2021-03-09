ДТП з автобусом у Польщі: один українець залишається непізнаним

За чотири доби ідентифікувати вдалося чотири тіла, каже дипломат

На четверту добу після смертельного в ДТП з автобусом поблизу польського міста Кашице впізнано тіла чотирьох з п'яти загиблих українців.

Про це УНН повідомляють з посиланням на прес-секретаря Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Сьогодні (9 лютого – Ред.) виписують одного громадянина з лікарні міста Мала Руда. 23 громадян залишаються госпіталізовані. Ідентифіковано четверо загиблих", – розповів Ніколенко.

За словами спікера, Генконсульство України в Любліні перебуває на постійному зв'язку з адміністраціями медичних установ і місцевою владою для того, щоб всі постраждалі мали можливість продовжити необхідне лікування.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в медустановах двох польських міст відмовлялися лікувати постраждалих в аварії українців.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в ніч на 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП за участю українців. Автобус, який прямував з польської Познані в Херсон, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці пригоди було виявлено тіла п'ятьох загиблих, і 39 чоловік отримали ушкодження. Читайте всі подробиці ДТП в Польщі.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Аварія автобуса з українцями в Польщі

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