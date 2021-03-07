ДТП з автобусом у Польщі: водієві висунули звинувачення

Українцеві загрожує до 8 років позбавлення волі

У Польщі водієві автобуса, в ДТП з яким загинули 5 українців, висунули звинувачення в ненавмисному скоєнні дорожньо-транспортної пригоди.

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Про це повідомила заступник окружного прокурора Перемишля Беата Стажецька, передає Польське агентство друку.

Українському водієві, 48-річному Володимиру К. загрожує до восьми років позбавлення волі.

Прокурор уточнила, що отримані дані дають змогу припустити, що водій невдало намагався з'їхати на місце стоянки і відпочинку, а швидкість автобуса була занадто високою для такого маневру.

Володимира, який зараз перебуває у лікарні, вже допитали, і він заявив, що не пам'ятає моменту аварії.

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Найближчим часом йому заборонено залишати територію Польщі і його будуть відвідувати з метою контролю кожного дня.

Як свідка також опитали другого водія, 35-річного Степана К., але що він показав, поки невідомо.

Нагадаємо, аварія сталася в ніч на 6 березня – близько опівночі автобус, що їхав з польської Познані в Херсон, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву.

Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події були виявлені тіла п'яти загиблих і 39 осіб, що потребували госпіталізації.

Ми також повідомляли, що один із постраждалих у смертельному ДТП автобуса в Польщі розповів, що протягом усього маршруту по країні водії жодного разу не змінювали один одного.

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