ДТП з автобусом у Польщі: водієві висунули звинувачення

У Польщі водієві автобуса, в ДТП з яким загинули 5 українців, висунули звинувачення в ненавмисному скоєнні дорожньо-транспортної пригоди.
Про це повідомила заступник окружного прокурора Перемишля Беата Стажецька, передає Польське агентство друку.
Українському водієві, 48-річному Володимиру К. загрожує до восьми років позбавлення волі.
Прокурор уточнила, що отримані дані дають змогу припустити, що водій невдало намагався з'їхати на місце стоянки і відпочинку, а швидкість автобуса була занадто високою для такого маневру.
Володимира, який зараз перебуває у лікарні, вже допитали, і він заявив, що не пам'ятає моменту аварії.
Найближчим часом йому заборонено залишати територію Польщі і його будуть відвідувати з метою контролю кожного дня.
Як свідка також опитали другого водія, 35-річного Степана К., але що він показав, поки невідомо.
Нагадаємо, аварія сталася в ніч на 6 березня – близько опівночі автобус, що їхав з польської Познані в Херсон, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву.
Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події були виявлені тіла п'яти загиблих і 39 осіб, що потребували госпіталізації.
Ми також повідомляли, що один із постраждалих у смертельному ДТП автобуса в Польщі розповів, що протягом усього маршруту по країні водії жодного разу не змінювали один одного.
Всі подробиці в спецтемі Аварія автобуса з українцями в Польщі
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