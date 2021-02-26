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Єдиний паспорт вакцинації розроблять до літа: чим буде корисний документ

26 лютого, 06:53

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вакциновані зможуть отримати пільги

Протягом трьох місяців Євросоюз планує розробити єдиний паспорт про вакцинацію від коронавірусу.

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Як пише DW, про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Політичне завдання – домогтися цього в найближчі місяці, ми говорили про три місяці. Я очікую, що до літа все буде готово", – сказала вона.

Очікується, що паспорт вакцинації зможе забезпечити пільги вакцинованих від коронавірусу. Наприклад, деякі країни вже домовилися про певні переваги для власників відповідних документів.

Для розробки паспорта вакцинації планують створити базу даних (для реєстрації щеплень) та спеціальні QR-коди (для тих, хто вже вакцинувалася від COVID-19).

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За статистикою, в світі вже понад 11 мільйонів випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 2,5 мільйонів осіб, тоді як одужали – 63,5 мільйонів.

Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації так само, як і громадяни ЄС.

Також ми писали про те, що новий штам коронавірусу, який був вперше зафіксований у Великій Британії, зафіксували в 101 країні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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ЄС вакцинація вакцина Ангела Меркель коронавірус
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