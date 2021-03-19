Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБ

У ході секретної операції українські силовики виявили матеріали, які викривають вбивцю громадянина Грузії чеченського походження Зелімхана Хангошвілі, застреленого 23 серпня 2019 року в зоопарку у центрі Берліна.

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Про це повідомляє впливове німецьке видання Spiegel.

Німецька поліція затримала вбивцю Хангошвілі того ж дня. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я "Вадима Соколова". Після цього Берлін оголосив про висилку двох співробітників посольства РФ, заявивши, що Москва не надала достатнього сприяння в розслідуванні злочину. А німецька прокуратура підкреслила, що багато фактів говорять про те, що вбивство було виконано на замовлення російської влади, пише ZN.UA.

Раніше розслідування Bellingcat, The Insider і Spiegel показало, що підрозділ ФСБ "Вимпел" організував убивство Хангошвілі.

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У п'ятницю Spiegel повідомив про нові документи, які повинні підтвердити особу ймовірного вбивці і відповідальність Росії. На судовому процесі в Берлінському апеляційному суді підсудний повідомив поки тільки одну річ: він зовсім не Вадим Красиков, а Вадим Соколов, як зазначено в його російському паспорті. Він нібито не знає Красикова.

Питання про прізвища – це не дрібниця, підкреслює газета. Генпрокурор ФРН Пітер Франк звинуватив громадянина РФ у вбивстві Хангошвілі в Берліні від імені російської держави.

"Паспорт на ім'я "Соколова" – є частиною фальшивої особистості. Якби обвинувачений не був цим Красиковим, він все одно міг би бути вбивцею – але звинувачення держави Росія в державному тероризмі навряд чи було б розумним. Схоже, це викликає занепокоєння у захисту в процесі "вбивці із зоопарку", – пише Spiegel.

Однак українські силовики виявили компрометуючі матеріали в ході таємної операції в Харкові. Вони отримали флешки, імейли та історії листувань. Їм попалося свідоцтво про шлюб і фотографії з весілля Красикова. На цих фото з високим ступенем ймовірності зображена людина, яку судять у Берліні. Серед характерних ознак – химерне татуювання на лівому плечі. Журналісти впевнені, що нема жодних сумнівів у тому, що "Соколов" і Красиков – це одна й та ж людина.

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Цікаво, що "Соколов" дуже пізно з'явився в звичайних російських базах даних, пише газета. А німецькі слідчі зрозуміли, що обвинуваченим в Берліні був Красиков, коли натрапили на запит про розшук, відкликаний Росією. Там розшукувався "Вадим Красиков" у справі про вбивство в Москві у 2013 році.

Тоді злочинець – аналогічно до вбивства Хангошвілі – під'їхав до жертви на велосипеді і вистрілив. На фотографії людина дуже схожа на імовірного вбивцю Хангошвілі. Програма розпізнавання осіб показала високий рівень відповідності, підкреслює газета.

Знахідка українських правоохоронців може ще дужче зашкодити добряче зіпсованим німецько-російським відносинам.

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Якщо Верховний суд Берліна визнає Красикова винним у скоєнні вбивства на німецькій землі від імені Росії, нові санкції проти РФ стануть неминучими в разі обвинувального вироку. Але знахідку українських правоохоронців досі не передали до суду. Напевно, продовжує Spiegel, слідчим федеральної прокуратури Німеччини ще потрібно буде ознайомитися з новою інформацією, наданою Україною.

Дані, представлені Німеччині Україною, можуть стати важливим елементом звинувачення. Цього може бути достатньо для переконання суду, що "Вадима Соколова" не існує і що напередодні вбивства російська держава видала Вадиму Красикову підроблені документи, підкреслює російський The Insider.

Розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв уже заявив, що докази, зібрані Україною, можуть стати ключовими в судовому процесі, допомагаючи довести причетність російської держави до вбивства.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на явні докази того, що Росія сповідує політику державного тероризму, канцлер Ангела Меркель закликала США відмовитися від введення санкцій стосовно німецьких партнерів "Північного потоку – 2" і розглядати окремо одне від одного вбивство Хангошвілі і отруєння опозиціонера Олексія Навального .

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