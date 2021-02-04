Екс-кандидата в президенти Франції затримали за домагання до підлеглих

У Франції за звинуваченням у домаганнях і насильстві щодо своїх співробітникам затримали суперника Еммануеля Макрона на президентських виборах, лідера партії "Народний республіканський союз" Франсуа Асселіно.

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Про це повідомляє Le Point.

Попереднє розслідування було розпочате в травні минулого року після того, як кілька колишніх підлеглих 63-річного Асселіно звинуватили його в сексуальних домаганнях, насильстві і моральному тиску.

За даними видання, вранці 3 лютого політика допитали слідчі.

Слід зазначити, що Асселіно не визнає звинувачення, називаючи їх "павутиною брехні і наклепу" – нібито йому таким чином намагаються завадити взяти участь у виборах глави держави в 2022 році.

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При цьому в президентських перегонах у 2017 році Асселіно вибув після першого туру – набравши лише 0,92% голосів, він посів дев'яте місце серед 11 кандидатів.

Нагадаємо, у США гвалтівника Чарльза Воллера визнали винним у п'яти видах злочину і засудили до 897 років в'язниці.

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