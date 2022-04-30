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Експрезидент Литви пояснила, на чому тримається влада Путіна і чому його не повалять

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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30 квітня, 18:04
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Даля Грибаускайте заявила, що Захід зіштовхується з іншою цивілізацією
Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) та експрезидент Литви Даля Грибаускайте (праворуч).
Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) та експрезидент Литви Даля Грибаускайте (праворуч). / Фото: liga.net, Колаж: Сьогодні

Влада президента Російської Федерації Володимира Путіна тримається зовсім не на підтримці людей.

Про це заявила експрезидент Литви Даля Грибаускайте, пише Delfi.

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"Інша цивілізація"

На запитання, що Захід має робити, щоб повалити уряд Путіна, Грибаускайте відповіла, що її обурює таке запитання:

"Це вираз західної наївності. Ми зіштовхуємося із зовсім іншою цивілізацією. Його влада (Путіна – ред.) тримається не на підтримці людей, а на "силовиках" та інших фінансових структурах. Ніколи за наявності такої пропаганди, такої тоталітарної системи, такого переслідування люди зі страху не вийдуть на вулиці його скидати".

За її словами, не потрібно плекати ілюзії, ніби Захід може якось "пропхати" інформацію через цей бар'єр у РФ.

"Ми мислимо на західний манер, а вони – на східний. Це зовсім інша цивілізація. Живити ілюзії, ніби ми можемо якось вплинути, а люди на вулицях скинуть Путіна, – цього в історії ніколи не було і не буде", – сказала експрезидент.

Вона також зазначила, що санкції лише об'єднують людей проти Заходу:

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"Наші санкції не змусять їх передумати... Повірте, я вечеряла з представниками Заходу і жартома сказала: їм для виживання вистачить картоплі, огірків і ще дечого. Цього вистачить, вони все одно боротимуться за нього. Ми, розпещені представники Заходу, думаємо, що їм не вистачить якихось там західних шампунів чи ще чогось, то цього не буде. Вони виживуть і встоять перед будь-якими нашими санкціями".

Нагадаємо, країни Балтії заявили, що на майбутньому саміті НАТО в Мадриді постараються схвалити Стратегічну концепцію НАТО та "значно зміцнити довгостроковий потенціал" стримування та оборони НАТО, а також східний фланг альянсу.

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