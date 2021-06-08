Президент хотів привітати присутніх співвітчизників, але один з них схопив його за руку і ударив в обличчя

На президента Франції напали під час візиту в регіони. Фото: колаж "Сьогодні

Невідомий чоловік напав на президента Франції Еммануеля Макрона і публічно вдарив його в обличчя.

Реклама

Про це повідомляє BFMTV.

Інцидент стався 8 червня в муніципалітеті Тен-л'Ермітаж, розташованому в департаменті Дром на південному сході країни.

Вийшовши з готелю, щоб привітати натовп, що зібрався, президент підійшов до шлагбауму. Там його за руку схопив чоловік і, за версією журналістів, дав ляпаса. Відео того, що сталося, моментально потрапило в соцмережі:

Реклама

В Єлисейському палаці частково підтвердили інцидент. В адміністрації президента Франції стверджують, що була здійснена спроба нападу – один з охоронців Макрона нібито встиг стримати удар.

Деякі ЗМІ пишуть, що нападник кричав "Монжуа Сен-Дені" – французький королівський бойовий клич.

В тренді Еммануель Макрон отримав ляпаса на очах у натовпу (відео)

Наразі дві особи затримані.

Варто зазначити, що французький лідер часто відвідує регіони і бере участь у неформальному спілкуванні з народом. Не завжди це закінчується конфузами або конфліктами. Наприклад, після скасування заборони на роботу кафе в Парижі Макрон відвідав один із закладів і підняв тост за Україну.

Також ми писали про те, що Еммануель Макрон планує відвідати Україну, однак через пандемію коронавірусу його візит довгий час відкладається.

Реклама

Дивіться більше, про що ще говорять в Україні та світі 8 червня: