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Еммануель Макрон отримав ляпаса на очах у натовпу (відео)

8 червня 2021 16:16

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент хотів привітати присутніх співвітчизників, але один з них схопив його за руку і ударив в обличчя

На президента Франції напали під час візиту в регіони. Фото: колаж "Сьогодні

На президента Франції напали під час візиту в регіони. Фото: колаж "Сьогодні

Невідомий чоловік напав на президента Франції Еммануеля Макрона і публічно вдарив його в обличчя.

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Про це повідомляє BFMTV.

Інцидент стався 8 червня в муніципалітеті Тен-л'Ермітаж, розташованому в департаменті Дром на південному сході країни.

Вийшовши з готелю, щоб привітати натовп, що зібрався, президент підійшов до шлагбауму. Там його за руку схопив чоловік і, за версією журналістів, дав ляпаса. Відео того, що сталося, моментально потрапило в соцмережі:

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В Єлисейському палаці частково підтвердили інцидент. В адміністрації президента Франції стверджують, що була здійснена спроба нападу – один з охоронців Макрона нібито встиг стримати удар.

Деякі ЗМІ пишуть, що нападник кричав "Монжуа Сен-Дені" – французький королівський бойовий клич.

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Еммануель Макрон отримав ляпаса на очах у натовпу (відео)
На президента Франції напали під час візиту в регіони. Фото: колаж "Сьогодні

Наразі дві особи затримані.

Варто зазначити, що французький лідер часто відвідує регіони і бере участь у неформальному спілкуванні з народом. Не завжди це закінчується конфузами або конфліктами. Наприклад, після скасування заборони на роботу кафе в Парижі Макрон відвідав один із закладів і підняв тост за Україну.

Також ми писали про те, що Еммануель Макрон планує відвідати Україну, однак через пандемію коронавірусу його візит довгий час відкладається.

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Дивіться більше, про що ще говорять в Україні та світі 8 червня:

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