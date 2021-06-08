Еммануель Макрон отримав ляпаса на очах у натовпу (відео)

На президента Франції напали під час візиту в регіони. Фото: колаж "Сьогодні
Невідомий чоловік напав на президента Франції Еммануеля Макрона і публічно вдарив його в обличчя.
Про це повідомляє BFMTV.
Інцидент стався 8 червня в муніципалітеті Тен-л'Ермітаж, розташованому в департаменті Дром на південному сході країни.
Вийшовши з готелю, щоб привітати натовп, що зібрався, президент підійшов до шлагбауму. Там його за руку схопив чоловік і, за версією журналістів, дав ляпаса. Відео того, що сталося, моментально потрапило в соцмережі:
В Єлисейському палаці частково підтвердили інцидент. В адміністрації президента Франції стверджують, що була здійснена спроба нападу – один з охоронців Макрона нібито встиг стримати удар.
Деякі ЗМІ пишуть, що нападник кричав "Монжуа Сен-Дені" – французький королівський бойовий клич.
Наразі дві особи затримані.
Варто зазначити, що французький лідер часто відвідує регіони і бере участь у неформальному спілкуванні з народом. Не завжди це закінчується конфузами або конфліктами. Наприклад, після скасування заборони на роботу кафе в Парижі Макрон відвідав один із закладів і підняв тост за Україну.
Також ми писали про те, що Еммануель Макрон планує відвідати Україну, однак через пандемію коронавірусу його візит довгий час відкладається.
Дивіться більше, про що ще говорять в Україні та світі 8 червня: